Главная Футбол Новости

Экс-гендиректор «Спартака» Юрий Первак: проблему нужно искать внутри клуба

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак выделил основную проблему московского клуба. Экс-функционер отметил, что необходимо повышать открытость команды и её руководства.

«Проблему «Спартака» нужно искать внутри клуба. Заменить Федуна, как оказалось, было не самым основным. К людям, которые сейчас занимаются футболом в «Спартаке, очень много вопросов. Но эти люди никак себя не показывают. Ощущение, что они невидимы. Поэтому никто не знает, о чём они думают, как планируют будущее клуба. Они в тени, а толку от этого нет.

Нужно понимать, что и как будет у «Спартака». Сейчас во многих клубах все достаточно открыто себя ведут. Эти люди доступны. Вот Гинер тот же не так часто даёт интервью, но общается генеральный директор клуба, люди из спортивного блока и так далее. Для современного мира это совершенно нормально и правильно. Быть на виду, не прятаться. А так непонятно, кто в «Спартаке» стоит за теми или иными решениями, поражениями, трансферами. Непонятно, кто конкретно принимает решения», — приводит слова Первака Legalbet.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» занимает шестое место с 29 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. За последние 20 лет команда становилась чемпионом лишь однажды — в сезоне-2016/2017 под руководством Массимо Карреры.

