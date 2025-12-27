«Спартак» готов предложить около € 5 млн за левого защитника из «Фламенго» — Алмейда

Московский «Спартак» готов заплатить «Фламенго» около € 5 млн за переход 28-летнего левого защитника Матиаса Виньи. Об этом сообщает журналист Педро Алмейда на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что красно-белые сделали два предложения бразильскому клубу по покупке футболиста. Первое из них было на сумму € 3 млн, второе — € 4 млн. Однако «Фламенго» не принял их.

Винья играет за «Фламенго» с января 2024 года. За этот период уругваец принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился одни голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

