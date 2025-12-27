Константин Генич: «эффект Челестини» сильно бьёт по головам в «Динамо» и «Спартаке»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о том, как приход швейцарца Фабио Челестини в ЦСКА минувшим летом повлиял на поиски главного тренера московскими «Динамо» и «Спартаком» нынешней зимой. Ранее столичные клубы покинули тренеры Валерий Карпин и Деян Станкович.

«Представляю, как сейчас сложно любому московскому клубу, который ищет тренера. Потому что «эффект Челестини» очень сильно бьёт по головам тех, кто принимает решения в «Динамо» и «Спартаке». То, что они после ухода Николича сумели найти достаточно быстро Челестини, и он показывает вот такую работу, говорят: «Если ЦСКА смог это сделать, почему вы не можете?»

Соответственно, мы видим, что в «Динамо» Бувач идёт по немецким каналам: Шахин, Шварц, либо турецким. А, соответственно, Кахигао идёт — либо южноамериканский рынок, не каждый поедет, либо испанский. Луис Гарсия Пласа не просто так появился.

Ивича они все знают, но его надо выкупить и сделать ему контракт не меньше, чем у него в ОАЭ, а это надо тренеру платить больше € 3—4 млн, «Спартак» не будет этого делать, они Станковичу в два раза меньше платили. Надо искать этот компромисс, вот они его нашли сейчас в «Пафосе», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».