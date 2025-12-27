Витинья: если бы Сафонов не получил награду лучшего игрока матча, я бы отдал ему свою

Полузащитник «ПСЖ» Витинья подчеркнул, что было бы странно, если бы вратарь парижской команды Матвей Сафонов не получил награду лучшего футболиста финала Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.) после того, как россиянин отразил четыре пенальти подряд в серии 11-метровых. Напомним, Витинью признали лучшим игроком турнира.

«Если бы Сафонов не получил награду лучшего игрока матча, то я бы отдал ему свою. Я никогда бы не стал сомневаться в индивидуальной награде, принимаю её с удовольствием. Но было бы немного странно [если бы Сафонов не получил её], потому что он отразил четыре пенальти. Матвей был признан лучшим футболистом встречи, а я только отыграл матч и был назван лучшим игроком турнира. Но принимаю это с распростёртыми объятиями, я благодарен», — приводит слова Витиньи ParisSG INFOS со ссылкой на A Bola.

