23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Памятная доска Тибо Куртуа на домашнем стадионе мадридского «Атлетико» будет снята — Marca

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа не будет включён в список номинантов на получение новой памятной доски на стадионе «Метрополитано». Об этом сообщает Marca.

Члены клуба мадридского «Атлетико» до 5 января проголосуют за 20 имён, которые получат мемориальные таблички. Куртуа, который провёл несколько сезонов в «Атлетико», не соответствует критериям для включения в этот список. Это означает, что его существующая мемориальная доска будет снята.

Ранее болельщики «Атлетико» неоднократно оскверняли мемориальную доску Куртуа. Такие инциденты происходили каждый раз, когда он выходил на поле в матчах с «Атлетико» в составе «Реала».

