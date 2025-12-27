Максим Боков сравнил свой переход в ЦСКА из «Зенита» с обменом Дивеева

Бывший защитник «Зенита» и ЦСКА Максим Боков высказался о возможном обмене защитника армейцев Игоря Дивеева на форварда сине-бело-голубых Лусиано Гонду. Боков перебрался из «Зенита» в ЦСКА в январе 1997 года.

«Обмен Дивеева в «Зенит» для меня тоже неожиданность, как и для многих. Когда я переходил из «Зенита» в ЦСКА, такие трансферы воспринимались по-другому. Из ряда вон выходящим тогда были переходы между «Спартаком» и ЦСКА. К тому же мы перешли с тренером, пошли за Садыриным. Это совершенно другие вещи, рядом не стоящие», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Зенит» согласовали обмен Дивеева на Гонду с доплатой со стороны санкт-петербургского клуба. Официальное заключение сделки будет зависеть от окончательного решения армейцев.