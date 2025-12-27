Скидки
Главная Футбол Новости

Амир Мохаммад объяснил причину расторжения контракта с «Балтикой»

Защитник Амир Мохаммад прокомментировал уход из «Балтики». В субботу, 27 декабря, калининградский клуб объявил о расторжении контракта с 29-летним футболистом по обоюдному соглашению.

«Было желание «Балтики» расстаться со мной, моё — тоже. С тренерским штабом не разговаривал. Мне агент передал, что хотят контракт расторгнуть, я согласился. Честно говоря, я сам хотел уйти, мало играю. Сейчас должен искать новую команду, но это задача агента. Видимо, моё время в этом клубе прошло. «Балтика» — хороший клуб, отдельно отмечу их болельщиков», — приводит слова Мохаммада Metaratings.

Защитник стал футболистом калининградского клуба летом 2024 года. За этот период Мохаммад принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

Самые титулованные футбольные клубы России:

