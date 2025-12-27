Скидки
Sports.es: возвращение Ольмо и Араухо к тренировкам перед новым годом под вопросом

В понедельник, 29 декабря, футболисты «Барселоны» приступят к тренировкам после рождественских праздников, однако под вопросом находится возвращение Даниэля Ольмо и Рональда Араухо. Об этом сообщает Sports.es.

По информации источника, клуб не хочет оказывать давления на Араухо, в начале декабря попросившего отдых с целью восстановления своего эмоционального состояния.

Ольмо получил травму во время матча чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (3:1), который состоялся 2 декабря. Главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик ожидает, что испанский футболист вернётся на поле к дерби с «Эспаньолом» (3 января).

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

