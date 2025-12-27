Скидки
Вадим Гаранин: предложения, которые были, не идут в сравнение с развитием в Lit Energy

Бывший главный тренер «Сочи» и «Енисея» Вадим Гаранин высказался о своей работе в медиафутбольном Lit Energy, а также рассказал о предложениях из профессионального футбола.

«Я остаюсь на тренерском поприще — продолжаю работу в Lit Energy. Здесь намного больше футбольного, чем многие думают. Когда разговариваю с людьми, которые говорят, что не знают ничего о медиафутболе, я отвечаю: «Чтобы его обсуждать, вы сначала посмотрите». Здесь футбола гораздо больше, чем во многих командах ФНЛ и Второй лиги.

Я понимаю ваш вопрос. Вспоминаю и «Сочи», и «Енисей». Есть желание быть на том уровне, но сейчас я остался в клубе Lit Energy. Честно скажу, те предложения, которые были, не идут ни в какое сравнение с тем футболом и развитием, которое есть в Lit Energy. Если и возвращаться, то в те проекты, где, как я считаю, соответствую уровню притязаний. Это несмотря на некоторые оценки по «Черноморцу», которые ничего не стоят, потому что люди не знают всей правды внутри.

Убежать лишь бы куда… Я точно так не сделаю, потому что работаю с хорошими людьми, которые за развитие и клуба, и футбольной составляющей. У нас на 99% футбол, 1% — медийная тема. Сам Михаил Литвин даёт много медиа от себя — это настолько круто! Это то, чего нет ни у одного другого блогера в нашей стране. Я говорю именно о мужском интересе. Своими роликами и желанием быть крутым он показывает это. От таких людей не хочется уходить», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

