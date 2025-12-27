«Ребята, ну не так тренера-то выбирают, вы чего вообще?» Ловчев — о Карседо в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о кандидате на пост тренера красно-белых Хуане Карседо. Ветеран отреагировал на цитату экс-игрока «Спартака» Павла Яковлева об испанце в период работы в штабе Унаи Эмери: «Обычно главный больше руководит процессом, а остальные молчат. Тут же оба кричали на бровке, были эмоциональными».

«Удивительная вещь! Мы выбираем тренера от того, как он кричал на бровке — сильнее тренер, или не сильнее тренер? Ребята, ну не так тренера-то выбирают, вы чего вообще? Вы здесь в студии вот так выбираете тренера, а я с ними работал, с великими.

Тренер определяется тем, как он к этой команде подходит, какие игроки ему нужны, другое, третье, четвёртое. И какой результат он даёт в последнее время», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».