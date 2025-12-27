Скидки
Главная Футбол Новости

Васкес: иногда Винисиус совершает ошибки, но нужно принимать его таким, какой он есть

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес подчеркнул, что характер нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора соответствует его стилю игры на футбольном поле.

«Вини достаточно взрослый, чтобы понимать, что ему нужно делать. Он один из лучших людей, которых я встречал в течение карьеры. У Вини большое сердце. Думаю, его темперамент соответствует стилю игры. Он как вихрь на поле, неутомимый, всегда атакует соперника, всегда пытается разорвать оборону.

Возможно, ему нравится чувствовать себя значимым, эта ответственность, которая накладывается на футболистов «Реала». Иногда он совершает ошибки, как и все мы. Но мы должны уважать его и принимать таким, какой он есть», — сказал Васкес в интервью AS.

