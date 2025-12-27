Канищев: не знаю, что Гонду будет делать в ЦСКА — для меня это странный трансфер

Российский экс-футболист Александр Канищев высказался о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на форварда санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду.

«Странная сделка, особенно для ЦСКА. Я не очень понимаю армейцев в этом смысле, а «Зенит» можно понять. Им нужен хороший центральный защитник. Не знаю, что будет делать Гонду в ЦСКА. Скажу честно, для меня это странный трансфер.

Дивеев — хороший защитник, но почему есть обмен на Гонду? Где его место в ЦСКА? Мне сложно себе представить. Сложно сказать, будет ли играть аргентинец», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.