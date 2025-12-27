Скидки
Челси — Астон Вилла: стартовые составы команд на матч 18-го тура АПЛ, 27 декабря 2025

«Челси» — «Астон Вилла»: стартовые составы команд на матч 18-го тура АПЛ
Сегодня, 27 декабря, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» (Лондон) и «Астон Вилла» (Бирмингем). Игра состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступит Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Стартовые составы команд.

«Челси»: Санчес, Джеймс, Чалоба, Кукурелья, Бадьяшиль, Палмер, Кайседо, Фернандес, Гарначо, Нету, Педро.

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Линделёф, Матсен, Камара, Макгинн, Тилеманс, Мален, Роджерс, Буэндия.

Перед этой игрой «Челси» с 29 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Астон Вилла» с 36 очками располагается на третьей строчке.

В предыдущем туре «Челси» сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (2:2), «Астон Вилла» переиграла «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Календарь матчей английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
