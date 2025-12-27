«Арсенал» — «Брайтон»: стартовые составы команд на матч 18-го тура АПЛ

Сегодня, 27 декабря, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступит Джон Брукс из Лестера. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Арсенал»: Райя, Инкапье, Салиба, Калафьори, Мерино, Эдегор, Субименди, Райс, Троссард, Сака, Дьёкереш.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Вербрюгген, Кадыоглу, ван Хекке, Данк, Коппола, Де Кёйпер, Аяри, Хиншелвуд, Гомес, Рюттер, Груда.

После 17 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» набрал 39 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Брайтон энд Хоув Альбион» располагается на девятой строчке, у команды в активе 24 очка.

В предыдущем туре «Арсенал» на выезде переиграл «Эвертон» со счётом 1:0, а «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле сыграл вничью с «Сандерлендом» (0:0).