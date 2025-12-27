Скидки
Главная Футбол Новости

Арсенал — Брайтон: стартовые составы команд на матч 18-го тура АПЛ, 27 декабря 2025

«Арсенал» — «Брайтон»: стартовые составы команд на матч 18-го тура АПЛ
Комментарии

Сегодня, 27 декабря, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступит Джон Брукс из Лестера. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
1-й тайм
0 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув

Стартовые составы команд.

«Арсенал»: Райя, Инкапье, Салиба, Калафьори, Мерино, Эдегор, Субименди, Райс, Троссард, Сака, Дьёкереш.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Вербрюгген, Кадыоглу, ван Хекке, Данк, Коппола, Де Кёйпер, Аяри, Хиншелвуд, Гомес, Рюттер, Груда.

После 17 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» набрал 39 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Брайтон энд Хоув Альбион» располагается на девятой строчке, у команды в активе 24 очка.

В предыдущем туре «Арсенал» на выезде переиграл «Эвертон» со счётом 1:0, а «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле сыграл вничью с «Сандерлендом» (0:0).

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Новости. Футбол
