Главная Футбол Новости

Ноттингем Форест — Манчестер Сити, результат матча 27 декабря 2025, счет 1:2, 18-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Сити» обыграл «Ноттингем Форест» благодаря голу Шерки в концовке
Комментарии

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Сити Граунд» (Ноттингем, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Джонс. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:1.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Рейндерс – 48'     1:1 Хатчинсон – 54'     1:2 Шерки – 83'    

Счёт в матче открыл полузащитник «Манчестер Сити» Тейани Рейндерс на 48-й минуте. На 54-й минуте хавбек хозяев поля Омари Хатчинсон сравнял счёт. Райан Шерки вывел вперёд «горожан» на 83-й минуте.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ноттингем Форест» набрал 18 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» располагается на первой строчке, у команды в активе 40 очков.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
