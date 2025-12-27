«Манчестер Сити» обыграл «Ноттингем Форест» благодаря голу Шерки в концовке

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Сити Граунд» (Ноттингем, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Джонс. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл полузащитник «Манчестер Сити» Тейани Рейндерс на 48-й минуте. На 54-й минуте хавбек хозяев поля Омари Хатчинсон сравнял счёт. Райан Шерки вывел вперёд «горожан» на 83-й минуте.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ноттингем Форест» набрал 18 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» располагается на первой строчке, у команды в активе 40 очков.