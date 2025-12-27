Скидки
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Челси» — «Астон Вилла»: Жоао Педро вывел лондонцев вперёд на 37-й минуте

«Челси» — «Астон Вилла»: Жоао Педро вывел лондонцев вперёд на 37-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» (Лондон) и «Астон Вилла» (Бирмингем). Встреча проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступает Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир). На данный момент счёт 1:0 в пользу лондонцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Педро – 37'     1:1 Уоткинс – 63'     1:2 Уоткинс – 84'    

На 37-й минуте Жоао Педро открыл счёт в этой игре и вывел лондонцев вперёд.

«Челси» с 29 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Астон Вилла» с 36 очками располагается на третьей строчке.

В предыдущем туре «Челси» сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (2:2), «Астон Вилла» переиграла «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Календарь матчей английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
