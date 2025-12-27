Скидки
Футбол Новости

«Сочи-2» не выступит в следующем сезоне Второй лиги

«Сочи-2» не выступит в следующем сезоне Второй лиги
Комментарии

Футбольный клуб «Сочи» на официальном сайте сообщил, что вторая команда южан не примет участия в следующем сезоне Леон Второй лиги.

«Футбольный клуб «Сочи» принял решение временно приостановить участие второй команды «Сочи-2» в профессиональных соревнованиях.

Данный шаг обусловлен анализом спортивных результатов команды, а также стратегическим фокусом клуба на развитии академии и молодёжного футбола. Кроме того, в настоящее время завершается строительство интерната для воспитанников академии, что также является важным этапом в формировании единой системы подготовки подрастающего поколения футболистов.

Проект «Сочи-2», просуществовавший один сезон во Второй лиге, стал важным этапом в развитии клубной вертикали и позволил молодым футболистам, тренерам и специалистам получить ценный профессиональный опыт.

При этом решение носит временный характер. ФК «Сочи» не исключает возможность возвращения команды «Сочи-2» к участию в профессиональных соревнованиях в будущем.

Футбольный клуб «Сочи» выражает благодарность игрокам, тренерскому штабу, административному персоналу и болельщикам «Сочи-2» за проделанную работу, поддержку и вклад в развитие второй команды», — сказано в сообщении сочинцев.

