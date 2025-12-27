Скидки
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» одержал шестую победу подряд в чемпионате Англии

Комментарии

«Манчестер Сити» победил «Ноттингем Форест» со счётом 2:1 в матче 18-го тура английской Премьер-лиги. Тем самым «горожане» продлили свою победную серию в чемпионате Англии до шести матчей.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Рейндерс – 48'     1:1 Хатчинсон – 54'     1:2 Шерки – 83'    

Ранее подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Лидс Юнайтед» (3:2), «Фулхэм» (5:4), «Сандерленд» (3:0), «Кристал Пэлас» (3:0) и «Вест Хэм Юнайтед» (3:0).

После 18 сыгранных матчей в английской Премьер-лиге «Манчестер Сити» располагается на первой строчке турнирной таблицы, у команды в активе 40 очков. Лондонский «Арсенал» занимает второе место с 39 очками, но «пушкари» имеют матч в запасе.

В следующем туре «Ман Сити» сыграет с «Сандерлендом» 1 января.

