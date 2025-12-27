«Манчестер Сити» одержал шестую победу подряд в чемпионате Англии

«Манчестер Сити» победил «Ноттингем Форест» со счётом 2:1 в матче 18-го тура английской Премьер-лиги. Тем самым «горожане» продлили свою победную серию в чемпионате Англии до шести матчей.

Ранее подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Лидс Юнайтед» (3:2), «Фулхэм» (5:4), «Сандерленд» (3:0), «Кристал Пэлас» (3:0) и «Вест Хэм Юнайтед» (3:0).

После 18 сыгранных матчей в английской Премьер-лиге «Манчестер Сити» располагается на первой строчке турнирной таблицы, у команды в активе 40 очков. Лондонский «Арсенал» занимает второе место с 39 очками, но «пушкари» имеют матч в запасе.

В следующем туре «Ман Сити» сыграет с «Сандерлендом» 1 января.