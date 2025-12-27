Андрей Канчельскис продлил контракт с брянским «Динамо»

Брянское «Динамо» объявило о продлении контракта с главным тренером команды Андреем Канчельскисом. Об этом пресс-служба брянского клуба сообщила в своём телеграм-канале.

Новое соглашение с 56-летним специалистом рассчитано на один год. Канчельских возглавил «Динамо» в конце 2024 года. В минувшем сезоне «Динамо» заняло первую строчку в группе 3 Леон Второй лиги Б. Команда получила право выступать в следующем сезоне во Второй лиге А.

В качестве футболиста Канчельскис является двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны в составе «Манчестер Юнайтед». В качестве тренера специалист ранее работал в «Уфе», нижегородской «Волге», а также клубах Узбекистана и Кыргызстана.