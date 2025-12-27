Капитан «Ливерпуля» ван Дейк: Жота многое значил для меня и для команды

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о гибели своего друга и одноклубника Диогу Жоты прошлым летом. Португалец попал в смертельное ДТП в Испании, где проводил отпуск.

«Диогу многое значил для меня, для команды и всего клуба. Разумеется, прежде всего он был важен для нас как человек. Он был невероятной личностью. По тому, как он вёл себя, казалось, что он не из Португалии. Парни видели в Диогу нечто шотландское, они так и называли его: Макжота!

Диогу был очень трудолюбивым, всегда в первую очередь думал о команде, играл он на поле в тот момент или нет. Он всегда всех подталкивал вперёд, задавал планку, всегда был готов выслушать. Он был очень важной частью команды», — приводит слова ван Дейка The Times.