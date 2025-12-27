Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Ливерпуля» ван Дейк: Жота многое значил для меня и для команды

Капитан «Ливерпуля» ван Дейк: Жота многое значил для меня и для команды
Комментарии

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о гибели своего друга и одноклубника Диогу Жоты прошлым летом. Португалец попал в смертельное ДТП в Испании, где проводил отпуск.

«Диогу многое значил для меня, для команды и всего клуба. Разумеется, прежде всего он был важен для нас как человек. Он был невероятной личностью. По тому, как он вёл себя, казалось, что он не из Португалии. Парни видели в Диогу нечто шотландское, они так и называли его: Макжота!

Диогу был очень трудолюбивым, всегда в первую очередь думал о команде, играл он на поле в тот момент или нет. Он всегда всех подталкивал вперёд, задавал планку, всегда был готов выслушать. Он был очень важной частью команды», — приводит слова ван Дейка The Times.

Материалы по теме
Слот выразил поддержку семье Диогу Жоты перед встречей с «Вулверхэмптоном»
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android