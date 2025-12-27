Скидки
Главная Футбол Новости

Бенин — Ботсвана, результат матча 27 декабря 2025, счёт 1:0, 2-й тур группового этапа Кубка африканских наций

Сборная Бенина минимально обыграла команду Ботсваны в матче Кубка Африки
Комментарии

Завершён матч 2-го тура Кубка африканских наций, в котором играли сборные Бенина и Ботсваны. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержала команда Бенина. Встреча состоялась на стадионе «Рабат Олимпик» (Рабат, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступил Карин Фомо (Камерун).

Кубок африканских наций . Группа D. 2-й тур
27 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Бенин
Окончен
1 : 0
Ботсвана
1:0 Рош – 28'    

Единственный гол в этой встрече забил Йоан Рош на 28-й минуте, что и обеспечило победу команде Бенина в этой игре.

После этой игры Бенин с тремя очками находится на третьем месте в турнирной таблице группы D, Ботсвана замыкает таблицу без набранных очков. У национальных команд ДР Конго и Сенегала по три очка и одна игра в запасе.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
