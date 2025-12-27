Скидки
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Кристиан Вьери: я считаю Хойлунда потенциально одним из пяти лучших нападающих в мире

Бывший нападающий миланского «Интера» и сборной Италии Кристиан Вьери высказался о форварде «Наполи» Расмусе Хойлунде.

«Я считаю Хойлунда потенциально одним из пяти лучших нападающих в мире. Он умеет забивать голы, но при этом знает, как атаковать из глубины поля и изматывать оборону соперника. У него сильная левая нога, он отлично играет головой и обладает прекрасной физической подготовкой. Короче говоря, у него есть всё. Занять его место непросто, но нужно сказать, что Лукаку умеет мотивировать остальных игроков команды. Им нужны оба, но решение о том, кто будет играть, ложится исключительно на плечи Конте: это большая проблема, которую предстоит решить», — приводит слова Вьери La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал две результативные передачи.

