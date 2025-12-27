Алан Дзагоев рассказал о состоянии здоровья Евгения Алдонина

Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о состоянии здоровья своего бывшего одноклубника Евгения Алдонина, который продолжает борьбу с онкологией.

«Мы с Женей последний раз общались недели две-три назад. Рассказал о своём состоянии — он бодрячком. Надеюсь, всё будет хорошо и мы увидим Евгения и на падел-кортах, и на футболе. Он машина в этом плане. Мы его всячески поддерживаем. Сроки его возвращения в Россию непонятны — он специально не летает туда-обратно. Иммунитет должен быть», — приводит слова Дзагоева «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что у Алдонина выявлено онкологическое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения в Германии.

В составе ЦСКА Алдонин стал обладателем Кубка УЕФА, двукратным чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок страны. За сборную России Алдонин провёл 29 матчей.