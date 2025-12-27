Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алан Дзагоев рассказал о состоянии здоровья Евгения Алдонина

Алан Дзагоев рассказал о состоянии здоровья Евгения Алдонина
Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о состоянии здоровья своего бывшего одноклубника Евгения Алдонина, который продолжает борьбу с онкологией.

«Мы с Женей последний раз общались недели две-три назад. Рассказал о своём состоянии — он бодрячком. Надеюсь, всё будет хорошо и мы увидим Евгения и на падел-кортах, и на футболе. Он машина в этом плане. Мы его всячески поддерживаем. Сроки его возвращения в Россию непонятны — он специально не летает туда-обратно. Иммунитет должен быть», — приводит слова Дзагоева «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что у Алдонина выявлено онкологическое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения в Германии.

В составе ЦСКА Алдонин стал обладателем Кубка УЕФА, двукратным чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок страны. За сборную России Алдонин провёл 29 матчей.

Материалы по теме
Эксклюзив
Набабкин: новость о болезни Алдонина шокировала, но Женя сильный и сумеет всё преодолеть
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android