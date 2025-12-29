Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 29 декабря — 4 января

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 29 декабря по 4 января.

29 декабря, понедельник, 13:35 — лыжный спорт: Кубок мира. «Тур де Ски» (Тоблах). Мужчины, 10 км, классический стиль.

29 декабря, понедельник, 19:00 — футбол: Кубок африканских наций, Ангола — Египет.

29 декабря, понедельник, 22:00 — футбол: Кубок африканских наций, Замбия — Марокко.

30 декабря, вторник, 19:00 — футбол: Кубок африканских наций, Уганда — Нигерия.

30 декабря, вторник, 22:00 — футбол: Кубок африканских наций, Бенин — Сенегал.

31 декабря, среда, 13:20 — лыжный спорт: Кубок мира. «Тур де Ски» (Тоблах). Мужчины, 5 км, масс-старт, свободный стиль.

31 декабря, среда, 18:25 — футбол: Саудовская Про-Лига, «Неом» — «Аль-Иттихад».

31 декабря, среда, 22:00 — футбол: Кубок африканских наций, Мозамбик — Камерун.

1 января, четверг, 12:20 — лыжный спорт: Кубок мира. «Тур де Ски» (Тоблах). Мужчины, 20 км, пасьют, классический стиль.

1 января, четверг, 14:20 — лыжный спорт: Кубок мира. «Тур де Ски» (Тоблах). Женщины, 20 км, пасьют, классический стиль.

1 января, четверг, 18:05 — лыжный спорт: Кубок мира. Прыжки на лыжах с трамплина (Оберстдорф). Женщины, HS 137.

2 января, пятница, 20:00 — баскетбол: Евролига, «Анадолу Эфес» — «Црвена Звезда».

2 января, пятница, 22:45 — футбол: Лига 1 (Франция), «Тулуза» — «Ланс».

3 января, суббота, 11:50 — лыжный спорт: Кубок мира. Краньска Гора. Женщины, первая попытка, гигантский слалом.

3 января, суббота, 13:50 — лыжный спорт: Кубок мира. Шонах. Гундерсен. HS 100.

3 января, суббота, 16:20 — лыжный спорт: Кубок мира. Квалификация. Прыжки на лыжах с трамплина (Инсбрук). Мужчины, HS 124.

3 января, суббота, 19:00 — футбол: Лига 1 (Франция), «Монако» — «Лион».

3 января, суббота, 23:05 — футбол: Лига 1 (Франция), «Лилль» — «Ренн».

4 января, воскресенье, 11:20 — лыжный спорт: Кубок мира. Краньска Гора. Женщины, первая попытка, гигантский слалом.

4 января, воскресенье, 13:20 — лыжный спорт: Кубок мира. Валь-ди-Фьемме. Мужчины, 10 км, масс-старт, свободный стиль.

4 января, воскресенье, 17:00 — футбол: Лига 1 (Франция), «Марсель» — «Нант».

4 января, воскресенье, 19:15 — футбол: Лига 1 (Франция), «Лорьян» — «Метц».

4 января, воскресенье, 22:45 — футбол: Лига 1 (Франция), «ПСЖ» — «Париж».

