Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Сперцян отреагировал на признание лучшим футболистом года в Армении

Эдуард Сперцян отреагировал на признание лучшим футболистом года в Армении
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался после признания лучшим футболистом Армении в 2025 году.

«Для меня огромная честь получить звание лучшего футболиста года в Армении! Я искренне благодарен всем, кто голосовал, верил и поддерживал меня на этом пути. Этот год был непростым, но именно такие моменты нас и формируют.

Отдельное спасибо сборной Армении: партнёрам по команде, тренерскому штабу и всем, кто каждый матч выходит биться за страну. Горжусь тем, что мне доверено представлять Армению на международной арене.

И, конечно, спасибо болельщикам. Ваша поддержка ощущается даже за пределами стадиона. А мы продолжаем работать дальше. Всё только начинается», – написал Сперцян в своём телеграм-канале.

Полузащитник «Краснодара» победил в номинации во второй раз. Впервые он признавался лучшим армянским игроком по итогам 2022 года.

Материалы по теме
Алексей Батраков и Эдуард Сперцян признаны самыми дорогими игроками РПЛ
Истории
Алексей Батраков и Эдуард Сперцян признаны самыми дорогими игроками РПЛ
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android