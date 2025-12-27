«Сити» — машина! Гвардиола — гений!» Елагин — о победе «Ман Сити» над «Ноттингем Форест»

Российский комментатор Александр Елагин отреагировал на победу «Манчестер Сити» над «Ноттингем Форест» (2:1) в 18-м туре АПЛ.

«Сити» – машина! Гвардиола – гений! Мы снова видим футбольный «каток» в исполнении «горожан» – безжалостный, всё бесстрастно перемалывающий, уверенно, напролом идущий к своей цели – чемпионству.

Возглас: «Гвардиола – гений!», — пусть эмоциональная, но абсолютно закономерная констатация. Разве так Шерки играл в «Лионе»? Сегодня мы видим почти клона Де Брёйне, который был славен своими чудо-передачами в последней трети атаки. Почему «почти»? Да потому, что француз более мобилен, более нацелен на атаку и иногда просто сложно определить его точное место на поле, но так же, как и бельгиец, эффективен!

А вы обратили внимание, как горячо Пеп благодарил после матча Бернарду? Португальцу 31 год, но его объём работы на команду поражает! Он в обороне, он в середине, он отбирает, он начинает, он завершает. Просто – высший класс. Такое впечатление, что Силва (и не только он) перезагрузил свою карьеру после «провального» сезона с третьим местом и сейчас вся эта консолидированная «банда» рвётся к золоту, абсолютно не обращая внимания на соперников.

Ну, и кто сегодня скажет, что только одним потрясающим Холандом жив «Сити»?» — написал Елагин в своём телеграм-канале.