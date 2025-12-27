Скидки
Главная Футбол Новости

«Арсенал» — «Брайтон»: Эдегор вывел хозяев вперёд на 14-й минуте

Комментарии

В эти минуты идёт матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются лондонский «Арсенал» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходит на стадионе «Эмирейтс» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступает Джон Брукс из Лестера. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу «Арсенала».

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
2-й тайм
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Эдегор – 14'     2:0 Рюттер – 52'     2:1 Гомес – 64'    

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев Мартин Эдегор на 14-й минуте.

После 17 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» набрал 39 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Брайтон энд Хоув Альбион» располагается на девятой строчке, у команды в активе 24 очка.

В предыдущем туре «Арсенал» на выезде переиграл «Эвертон» со счётом 1:0, а «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле сыграл вничью с «Сандерлендом» (0:0).

