23:00 Мск
«Поразился фартовости «красных дьяволов». Елагин — о матче «МЮ» и «Ньюкасл Юнайтед»

«Поразился фартовости «красных дьяволов». Елагин — о матче «МЮ» и «Ньюкасл Юнайтед»
Российский комментатор Александр Елагин высказался о победе «Манчестер Юнайтед» над «Ньюкасл Юнайтед» (1:0) в 18-м туре АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2025, пятница. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Доргу – 24'    

«Матч «МЮ» — «Ньюкасл» смотрел в записи и в очередной раз поразился фартовости «красных дьяволов». Однако у этой «фартовости» есть основания и немалые. Ирония в том, что «Манчестер Юнайтед» упустил гораздо более выгодные возможности попасть в пятёрку лучших в этом сезоне.

Но в тот вечер, когда Аморим завершил игру голом Доргу, который он вряд ли мог себе представить в начале сезона, «МЮ», в составе которого было много травмированных и уехавших игроков, наконец-то продемонстрировал ту устойчивость в обороне, которой ему не хватало, чтобы одержать победу в другие дни.

Это был всего лишь второй сухой матч «МЮ» в сезоне и, что примечательно, первая победа со счётом 1:0 за время бурного правления Аморима. Чтобы вспомнить, когда в последний раз «Юнайтед» успешно удерживал преимущество в 1:0, нужно вернуться в начало прошлого сезона, когда главным тренером ещё был Эрик тен Хаг. Результат пятничного матча во многом стал возможен благодаря упорству Лисандро Мартинеса и Эйдена Хевена в защите против «Ньюкасла». Недаром Лисандро стадион приветствовал стоя!

«Ньюкасл» снова на выезде разочаровал. Как сокрушался Эдди Хау, его ребята так и не создали «выдающихся» моментов, в которых они нуждались, и снова потерпели неудачу в атаке в гостях, но манкунианцам всё равно пришлось выдержать огромное давление во втором тайме. У Льюиса Майли и Энтони Гордона были шансы, а Льюис Холл, лучший игрок «Ньюкасла» в тот вечер, попал в перекладину. Однако «МЮ» выстоял. Вопреки всему», — написал Елагин в своём телеграм-канале.

