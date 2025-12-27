«Арсенал» — «Брайтон»: хозяева удвоили преимущество благодаря автоголу на 52-й минуте

В эти минуты идёт матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются лондонский «Арсенал» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходит на стадионе «Эмирейтс» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступает Джон Брукс из Лестера. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 2:0 в пользу «Арсенала».

На 52-й минуте нападающий гостей Жоржиньо Рюттер отметился автоголом. Ранее счёт в матче открыл полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор на 14-й минуте.

После 17 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Брайтон энд Хоув Альбион» располагается на девятой строчке, у команды в активе 24 очка.

В предыдущем туре «Арсенал» на выезде переиграл «Эвертон» со счётом 1:0, а «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле сыграл вничью с «Сандерлендом» (0:0).