Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: Сантьяго Буэно забил гол на 52-й минуте

Комментарии

В эти минуты идёт матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Саймон Хупер из Уилтшира. Счёт в матче 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
2-й тайм
2 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Гравенберх – 41'     2:0 Вирц – 42'     2:1 Буэно – 52'    

Защитник гостей Сантьяго Буэно забил гол на 52-й минуте. Ранее счёт в матче открыл полузащитник Райан Гравенберх на 41-й минуте. Хавбек Флориан Вирц забил второй гол хозяев поля на 42-й минуте.

«Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды 29 набранных очков в 17 матчах. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 11 очков. «Вулверхэмптон» с двумя очками располагается на последнем, 20-м месте.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Комментарии
