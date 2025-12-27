«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: Сантьяго Буэно забил гол на 52-й минуте

В эти минуты идёт матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Саймон Хупер из Уилтшира. Счёт в матче 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Защитник гостей Сантьяго Буэно забил гол на 52-й минуте. Ранее счёт в матче открыл полузащитник Райан Гравенберх на 41-й минуте. Хавбек Флориан Вирц забил второй гол хозяев поля на 42-й минуте.

«Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды 29 набранных очков в 17 матчах. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 11 очков. «Вулверхэмптон» с двумя очками располагается на последнем, 20-м месте.