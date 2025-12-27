«Пресс-конференция не нужна». Аморим — о победе «Манчестер Юнайтед» над «Ньюкасл Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим с юмором высказался о победе своей команды в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:0).

«Мы сыграли всухую. Выставили на игру четырёх защитников. Думаю, мне не нужна пресс-конференция. Кобби Майну травмирован, думаю, добавить тут нечего. Можем разойтись по домам, чтобы насладиться Boxing Day.

Мы взяли три очка, завтра никто не вспомнит, как развивалась эта игра. Поэтому давайте перейдём к следующей», — приводит слова Аморима официальный сайт манкунианцев.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 29 очками находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.