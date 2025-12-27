Скидки
«Пресс-конференция не нужна». Аморим — о победе «Манчестер Юнайтед» над «Ньюкасл Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим с юмором высказался о победе своей команды в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2025, пятница. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Доргу – 24'    

«Мы сыграли всухую. Выставили на игру четырёх защитников. Думаю, мне не нужна пресс-конференция. Кобби Майну травмирован, думаю, добавить тут нечего. Можем разойтись по домам, чтобы насладиться Boxing Day.

Мы взяли три очка, завтра никто не вспомнит, как развивалась эта игра. Поэтому давайте перейдём к следующей», — приводит слова Аморима официальный сайт манкунианцев.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 29 очками находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.

