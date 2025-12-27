Сыновья Диогу Жоты вывели команды на поле в матче «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

Диниш и Дуарте Жота, сыновья бывшего футболиста «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона» Диогу Жоты, вывели команды на поле в очном матче английских клубов в 18-м туре АПЛ. Португалец погиб летом 2025 года, попав в смертельное ДТП в Испании, где проводил отпуск. Встреча проходит в эти минуты. «Ливерпуль» выигрывает со счётом 2:1.

Жота начал свою карьеру в АПЛ в «Вулверхэмптоне», куда перешёл из мадридского «Атлетико» в 2018 году за € 14 млн. В составе «волков» он провёл 131 матч, забив 44 гола и отдав 19 результативных передач. В сентябре 2020 года Жота подписал контракт с мерсисайдцами. За время, проведённое в «Ливерпуле», он сыграл 182 встречи, забил 65 голов и отдал 26 результативных передач.