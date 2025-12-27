Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сыновья Диогу Жоты вывели команды на поле в матче «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

Сыновья Диогу Жоты вывели команды на поле в матче «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»
Комментарии

Диниш и Дуарте Жота, сыновья бывшего футболиста «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона» Диогу Жоты, вывели команды на поле в очном матче английских клубов в 18-м туре АПЛ. Португалец погиб летом 2025 года, попав в смертельное ДТП в Испании, где проводил отпуск. Встреча проходит в эти минуты. «Ливерпуль» выигрывает со счётом 2:1.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
2-й тайм
2 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Гравенберх – 41'     2:0 Вирц – 42'     2:1 Буэно – 52'    

Жота начал свою карьеру в АПЛ в «Вулверхэмптоне», куда перешёл из мадридского «Атлетико» в 2018 году за € 14 млн. В составе «волков» он провёл 131 матч, забив 44 гола и отдав 19 результативных передач. В сентябре 2020 года Жота подписал контракт с мерсисайдцами. За время, проведённое в «Ливерпуле», он сыграл 182 встречи, забил 65 голов и отдал 26 результативных передач.

Материалы по теме
«Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» красиво почтут память Жоты в очном матче
Истории
«Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» красиво почтут память Жоты в очном матче
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android