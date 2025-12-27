«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в 18-м туре АПЛ, Вирц забил первый гол за мерсисайдцев

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер из Уилтшира. Победу в игре со счётом 2:1 одержала команда хозяев поля.

Счёт в матче открыл полузащитник Райан Гравенберх на 41-й минуте. Хавбек Флориан Вирц забил второй гол хозяев поля на 42-й минуте. Во втором тайме на 52-й минуте защитник гостей Сантьяго Буэно отыграл один мяч.

«Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды 32 набранных очка в 18 матчах. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 10 очков. «Вулверхэмптон» с двумя очками располагается на последнем, 20-м месте.