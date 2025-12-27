Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ливерпуль — Вулверхэмптон, результат матча 27 декабря 2025, счет 2:1, 18-й тур АПЛ 2025/2026

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в 18-м туре АПЛ, Вирц забил первый гол за мерсисайдцев
Комментарии

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер из Уилтшира. Победу в игре со счётом 2:1 одержала команда хозяев поля.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Гравенберх – 41'     2:0 Вирц – 42'     2:1 Буэно – 52'    

Счёт в матче открыл полузащитник Райан Гравенберх на 41-й минуте. Хавбек Флориан Вирц забил второй гол хозяев поля на 42-й минуте. Во втором тайме на 52-й минуте защитник гостей Сантьяго Буэно отыграл один мяч.

«Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды 32 набранных очка в 18 матчах. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 10 очков. «Вулверхэмптон» с двумя очками располагается на последнем, 20-м месте.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Закупки «Ливерпуля» и «МЮ» — самые дорогие трансферы 2025 года Закупки «Ливерпуля» и «МЮ» — самые дорогие трансферы 2025 года
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android