«Коринтианс» сделал предложение защитнику московского «Динамо» Рубенсу — Конур

«Коринтианс» сделал предложение 24-летнему левому защитнику московского «Динамо» Рубенсу, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети Х.

«Динамо» установило цену за футболиста в размере € 17–20 млн. Действующее трудовое соглашение защитника с московским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее в прессе появилась информация, что к Рубенсу также проявляет интерес «Ботафого».

Рубенс перешёл в «Динамо» из бразильского «Атлетико Минейро» летом 2025 года. В текущем сезоне Рубенс провёл 19 матчей за «Динамо» во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. Согласно данным Transfermarkt, трансферная стоимость защитника оценивается в € 8 млн.