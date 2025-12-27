Колыванов: если Бителло уйдёт из «Динамо», это будет огромной потерей — он как режиссёр

Российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался о возможном уходе атакующего полузащитника Бителло из московского «Динамо».

«Я отношусь с симпатией к Бителло — это один из лучших полузащитников в «Динамо». Это одна из самых значимых фигур для команды. Если он уйдёт, это будет огромной потерей, которую сложно восполнить. Найти игрока такого класса очень сложно. Надеюсь, этого не произойдёт. Бителло как режиссёр — ведёт игру и умеет отдать передачу. Интересный игрок», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полузащитник перешёл в «Динамо» из «Гремио». В нынешнем сезоне Бителло принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.