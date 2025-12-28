Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лацио» выступил с заявлением из-за регулярных ошибок судей в матчах с участием клуба

«Лацио» выступил с заявлением из-за регулярных ошибок судей в матчах с участием клуба
Комментарии

«Лацио» выступил с официальным заявлением по поводу систематических ошибок судей в матчах команды в чемпионате Италии.

«Уважая работу и преданность арбитров, мы с растущим негодованием продолжаем фиксировать серию ошибок, которые неизменно неблагоприятны для нас, повторяются и трудно поддаются пониманию. «Лацио» требует уважения, единообразия в решениях и большего внимания: инциденты, которые явно влияют на работу команды и честность соревнований, наносят значительный финансовый ущерб клубу и глубоко подрывают страсть, преданность и самоотверженность болельщиков, поддерживающих эти цвета на каждом стадионе и в любом контексте», — говорится в заявлении.

После 17 сыгранных матчей в итальянской Серии А «Лацио» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, у команды в активе 23 очка.

Материалы по теме
«Удинезе» в добавленное время вырвал ничью в матче 17-го тура Серии А с «Лацио»
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android