«Лацио» выступил с заявлением из-за регулярных ошибок судей в матчах с участием клуба

«Лацио» выступил с официальным заявлением по поводу систематических ошибок судей в матчах команды в чемпионате Италии.

«Уважая работу и преданность арбитров, мы с растущим негодованием продолжаем фиксировать серию ошибок, которые неизменно неблагоприятны для нас, повторяются и трудно поддаются пониманию. «Лацио» требует уважения, единообразия в решениях и большего внимания: инциденты, которые явно влияют на работу команды и честность соревнований, наносят значительный финансовый ущерб клубу и глубоко подрывают страсть, преданность и самоотверженность болельщиков, поддерживающих эти цвета на каждом стадионе и в любом контексте», — говорится в заявлении.

После 17 сыгранных матчей в итальянской Серии А «Лацио» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, у команды в активе 23 очка.