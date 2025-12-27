Скидки
Главная Футбол Новости

Нигерия — Тунис: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка африканских наций начнётся в 23:00

Нигерия — Тунис: онлайн-трансляция матча Кубка африканских наций начнётся в 23:00 мск
Комментарии

Сегодня, 27 декабря, состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором сыграют сборные Нигерии и Туниса. Встреча пройдёт на стадионе «Фес» в Марокко. В качестве главного арбитра матча выступит Бубу Траоре (Мали). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок африканских наций . Группа C. 2-й тур
27 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Нигерия
Не начался
Тунис
Перед этой игрой Тунис возглавляет турнирную таблицу группы C, Нигерия располагается на втором месте. У обеих команд по три очка.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

Календарь матчей Кубка африканских наций
Турнирная таблица Кубка африканских наций
