Главная Футбол Новости

Аль-Наср — Аль-Охдуд, результат матча 27 декабря 2025, счет 3:0, 11-й тур Про-Лиги 2025/2026

Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Охдуд» в Про-Лиге, оформив дубль
Комментарии

Завершился матч 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» (Эр-Рияд) и «Аль-Охдуд» (Наджран). Игра прошла на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 11-й тур
27 декабря 2025, суббота. 17:50 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
3 : 0
Аль-Охдуд
Наджран
1:0 Роналду – 32'     2:0 Роналду – 45+3'     3:0 Феликс – 90+4'    

Первый гол забил нападающий Криштиану Роналду на 32-й минуте встречи. В конце первого тайма на 45+3-й минуте Роналду оформил дубль. Отметим, что португалец забил 955-й и 956-й голы в своей карьере. На 90+4-й минуте форвард Жоау Феликс довёл счёт до разгромного.

После этой встречи «Аль-Охдуд» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице с девятью очками. «Аль-Наср» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, в активе команды 30 очков.

Календарь Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Про-Лиги сезона-2025/2026
