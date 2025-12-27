Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Охдуд» в Про-Лиге, оформив дубль

Завершился матч 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» (Эр-Рияд) и «Аль-Охдуд» (Наджран). Игра прошла на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Первый гол забил нападающий Криштиану Роналду на 32-й минуте встречи. В конце первого тайма на 45+3-й минуте Роналду оформил дубль. Отметим, что португалец забил 955-й и 956-й голы в своей карьере. На 90+4-й минуте форвард Жоау Феликс довёл счёт до разгромного.

После этой встречи «Аль-Охдуд» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице с девятью очками. «Аль-Наср» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, в активе команды 30 очков.