«Фулхэм» вырвал победу у «Вест Хэм Юнайтед» в матче 18-го тура АПЛ

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Вест Хэм Юнайтед» и «Фулхэм». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «дачники». Встреча состоялась на стадионе «Лондон». В качестве главного арбитра матча выступил Крис Кавана (Ланкашир).

Единственный гол в этой встрече забил Рауль Хименес на 86-й минуте, что и обеспечило гостям победу.

После этой игры «Вест Хэм Юнайтед» с 13 очками находится на 18-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Фулхэм» с 26 очками располагается на девятой строчке.

В следующем туре «молотобойцы» 30 декабря примут на своём поле «Брайтон энд Хоув Альбион», «дачники» 1 января на выезде встретятся с «Кристал Пэлас».