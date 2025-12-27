Скидки
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Вест Хэм Юнайтед — Фулхэм, результат матча 27 декабря 2025, счёт 0:1, 18-й тур АПЛ 2025/2026

«Фулхэм» вырвал победу у «Вест Хэм Юнайтед» в матче 18-го тура АПЛ
Комментарии

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Вест Хэм Юнайтед» и «Фулхэм». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «дачники». Встреча состоялась на стадионе «Лондон». В качестве главного арбитра матча выступил Крис Кавана (Ланкашир).

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 1
Фулхэм
Лондон
0:1 Хименес – 85'    

Единственный гол в этой встрече забил Рауль Хименес на 86-й минуте, что и обеспечило гостям победу.

После этой игры «Вест Хэм Юнайтед» с 13 очками находится на 18-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Фулхэм» с 26 очками располагается на девятой строчке.

В следующем туре «молотобойцы» 30 декабря примут на своём поле «Брайтон энд Хоув Альбион», «дачники» 1 января на выезде встретятся с «Кристал Пэлас».

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Комментарии
