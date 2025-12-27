Скидки
Главная Футбол Новости

Арсенал — Брайтон, результат матча 27 декабря 2025, счет 2:1, 18-й тур АПЛ 2025/2026

«Арсенал» победил «Брайтон» в 18-м туре АПЛ и вернулся на первое место в таблице
Комментарии

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Джон Брукс из Лестера. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Эдегор – 14'     2:0 Рюттер – 52'     2:1 Гомес – 64'    

Счёт в матче открыл полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор на 14-й минуте, а на 52-й минуте нападающий гостей Жоржиньо Рюттер отметился автоголом. Полузащитник «Брайтона» Диего Гомес сократил отставание в счёте на 64-й минуте, установив окончательный счёт в матче.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Брайтон энд Хоув Альбион» располагается на 12-й строчке, у команды в активе 24 очка.

В следующем туре «Арсенал» на своём поле примет «Астон Виллу» 30 декабря, а «Брайтон энд Хоув Альбион» в этот же день на выезде сыграет с «Вест Хэмом».

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
