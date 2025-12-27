«Арсенал» победил «Брайтон» в 18-м туре АПЛ и вернулся на первое место в таблице

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Джон Брукс из Лестера. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Счёт в матче открыл полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор на 14-й минуте, а на 52-й минуте нападающий гостей Жоржиньо Рюттер отметился автоголом. Полузащитник «Брайтона» Диего Гомес сократил отставание в счёте на 64-й минуте, установив окончательный счёт в матче.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Брайтон энд Хоув Альбион» располагается на 12-й строчке, у команды в активе 24 очка.

В следующем туре «Арсенал» на своём поле примет «Астон Виллу» 30 декабря, а «Брайтон энд Хоув Альбион» в этот же день на выезде сыграет с «Вест Хэмом».