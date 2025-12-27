Сборные Сенегала и ДР Конго не выявили победителя в матче Кубка Африки

Завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка Африки, в котором встречались сборные Сенегала и Демократической Республики Конго. Игра проходила на стадионе «Стад Ибн-Батута» (Марокко). В качестве главного арбитра встречи выступил Лалу Бенбрахам из Алжира. Матч закончился со счётом 1:1.

Первый мяч в игре забил нападающий сборной Демократической Республики Конго Седрик Бакамбу на 61-й минуте. Через восемь минут полузащитник Сенегала, выступающий за «Аль-Наср», Садио Мане сравнял счёт. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После двух матчей в квартете D сборная Сенегала набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу. Национальная команда Демократической Республики Конго располагается на второй строчке, у команды в активе также четыре очка.