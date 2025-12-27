Скидки
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
23:00 Мск
Сенегал — ДР Конго, результат матча 27 декабря 2025, счёт 1:1, 2-й тур группового этапа Кубка африканских наций

Сборные Сенегала и ДР Конго не выявили победителя в матче Кубка Африки
Комментарии

Завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка Африки, в котором встречались сборные Сенегала и Демократической Республики Конго. Игра проходила на стадионе «Стад Ибн-Батута» (Марокко). В качестве главного арбитра встречи выступил Лалу Бенбрахам из Алжира. Матч закончился со счётом 1:1.

Кубок африканских наций . Группа D. 2-й тур
27 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 1
ДР Конго
0:1 Бакамбу – 61'     1:1 Мане – 69'    

Первый мяч в игре забил нападающий сборной Демократической Республики Конго Седрик Бакамбу на 61-й минуте. Через восемь минут полузащитник Сенегала, выступающий за «Аль-Наср», Садио Мане сравнял счёт. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После двух матчей в квартете D сборная Сенегала набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу. Национальная команда Демократической Республики Конго располагается на второй строчке, у команды в активе также четыре очка.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
