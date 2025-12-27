Скидки
Главная Футбол Новости

«Ты вообще не умеешь обороняться». Экс-игрок «Реала» Марсело — об общении с Моуринью

Комментарии

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Марсело поделился любопытными деталями своих взаимоотношений с тренером Жозе Моуринью, с которым они ранее работали в «Королевском клубе».

«Однажды после чемпионата мира — 2010 Моуринью спросил у меня на тренировке: «Ты знаешь, почему тебя не взяли на тот турнир?» Я ответил: «Так решил тренер». А он говорит: «Нет, это потому, что ты вообще не умеешь обороняться, просто ужас» (смеётся). После этого мы стали общаться чаще.

А ещё я помню матч с «Рекреативо», я сыграл тогда очень хорошо. После игры захожу в клубный автобус, а он мне: «Марсело, ты просто лучший. То, что ты делаешь, просто невероятно. Высший класс!» Домой я вернулся счастливым.

В следующем матче я сыграл ужасно, Моуринью подходит ко мне и говорит: «Теперь всё наоборот, это было отвратительно» (смеётся). Но мне нравился подход Жозе к делу, он изменил моё мышление», — сказал Марсело в выпуске подкаста Икера Касильяса Under the Goalposts.

