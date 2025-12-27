Роналду высказался после победного матча с «Аль-Охдудом», в котором он оформил дубль

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на победу своей команды в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Охдудом». Клуб из Эр-Рияда разгромил соперника со счётом 3:0, португалец оформил дубль.

«Упорный труд – залог успеха!» – написал Роналду в своём аккаунте в соцсети X.

Отметим, что Криштиану Роналду забил 955-й и 956-й голы в своей карьере. После 10 сыгранных матчей капитан сборной Португалии и «Аль-Насра» делит первую строчку в гонке бомбардиров с одноклубником Жоау Феликсом. Оба нападающих отличились 12 раз.

После этой встречи «Аль-Наср» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, в активе команды 30 очков.