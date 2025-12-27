Скидки
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Роналду высказался после победного матча с «Аль-Охдудом», в котором он оформил дубль

Роналду высказался после победного матча с «Аль-Охдудом», в котором он оформил дубль
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на победу своей команды в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Охдудом». Клуб из Эр-Рияда разгромил соперника со счётом 3:0, португалец оформил дубль.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 11-й тур
27 декабря 2025, суббота. 17:50 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
3 : 0
Аль-Охдуд
Наджран
1:0 Роналду – 32'     2:0 Роналду – 45+3'     3:0 Феликс – 90+4'    

«Упорный труд – залог успеха!» – написал Роналду в своём аккаунте в соцсети X.

Отметим, что Криштиану Роналду забил 955-й и 956-й голы в своей карьере. После 10 сыгранных матчей капитан сборной Португалии и «Аль-Насра» делит первую строчку в гонке бомбардиров с одноклубником Жоау Феликсом. Оба нападающих отличились 12 раз.

После этой встречи «Аль-Наср» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, в активе команды 30 очков.

