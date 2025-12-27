«Я был уверен, что однажды забью». Вирц — о дебютном голе за «Ливерпуль»

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц высказался о своём первом голе за команду в официальных матчах, случившемся в игре 18-го тура английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном» со счётом 2:1.

«Я был уверен, что однажды забью. Я хотел начать забивать и отдавать голевые пасы раньше, но так уж получилось, и мне приходится с этим смириться. Я просто знал, что это произойдёт, и старался продолжать в том же духе. Мы отлично сыграли первый тайм. В игре мы немного сбились с пути, но потом вернулись. Все усердно работали. Именно так мы хотим действовать. Мы хотим быть здесь и на вершине турнирной таблицы. Начало сезона было для нас непростым, но мы прогрессируем и набираем очки», — приводит слова Вирца Footmercato.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.