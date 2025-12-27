Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: Гассе был особенным человеком для клуба

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на новость об уходе из жизни бывшего помощника главного тренера сборной Франции Жан-Луи Гассе. В парижском клубе он работал с 2001 по 2003 год и с 2013-го по 2016-й.

«С глубокой скорбью мы узнали о кончине Жан-Луи Гассе. Уважаемая фигура во французском футболе, он оставил свой след в истории «Пари Сен-Жермен» благодаря своей преданности, профессионализму и верности клубу на протяжении всего своего пребывания в нём. Его любовь к игре вдохновила несколько поколений игроков и тренеров», — сказано в сообщении парижского клуба.

«Жан-Луи Гассе был особенным человеком для клуба и очень важным для меня. В эти тяжёлые моменты наши мысли с его семьёй, близкими и всеми, кто разделял его страсть к футболу», — приводит слова президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи официальный сайт «ПСЖ».