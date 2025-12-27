«Некоторым игрокам просто повезло». Адебайор — о критике Каррагера в адрес Салаха

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Того Эммануэль Адебайор отреагировал на критику нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха со стороны экс-игрока мерсисайдцев Джейми Каррагера на фоне конфликта египтянина с главным тренером «красных» Арне Слотом.

«То, как в «Ливерпуле» в последнее время относятся к Салаху, просто нечестно с учётом всего того, что он сделал для клуба. Очевидно, что Каррагер и его слова… Знаете, некоторым игрокам просто повезло родиться в определённой местности. Думаю, Каррагеру повезло появиться на свет в Ливерпуле. Именно поэтому он и может заявить: «Я брал титулы». Родись я в Ливерпуле, взял бы больше трофеев, чем Каррагер.

Мо Салах выигрывал для клуба АПЛ, Лигу чемпионов, становился лучшим бомбардиром «Ливерпуля» на протяжении долгих лет. Он близок к тому, чтобы стать в один ряд с лучшими футболистами Премьер-лиги в истории, это огромное достижение. И когда Каррагер проявляет неуважение к такому человеку в прямом эфире — просто уму непостижимо», — сказал Адебайор в одном из выпусков YouTube-канала BeanymanSports.