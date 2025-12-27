«Нравится, как мы справляемся с проблемами». Артета — о победе «Арсенала» над «Брайтоном»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался после победы своей команды в матче 18-го тура английской Премьер-лиги над «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:1).

«Очень доволен игрой, как индивидуальной, так и коллективной, мы доминировали. Мы создали много моментов, поэтому очень рад всему этому. Но разрыв мог быть гораздо больше, учитывая количество ситуаций, моментов, шансов, которые мы создали на протяжении игры, счёт не должен был быть 2:1. Но это Премьер-лига, это тот шаг, который мы должны сделать. Думаю, после первого же удара они забили гол, а затем Давиду [Райе] пришлось сделать ещё один сейв, чтобы сохранить результат. Но мне нравится, как мы справляемся с проблемами невероятным образом. Сегодня мы потеряли Калафьори на разминке, Деклану [Райсу] пришлось играть на позиции крайнего защитника, и вы видите, какую игру он показал. Вот такой настрой», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Брайтон энд Хоув Альбион» располагается на 12-й строчке, у команды в активе 24 очка.