Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Удинезе — Лацио, результат матча 27 декабря 2025, счет 1:1, 17-й тур Серии А 2025/2026

«Удинезе» в добавленное время вырвал ничью в матче 17-го тура Серии А с «Лацио»
Комментарии

Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Блюэнерджи» (Удине, Италия). В качестве главного арбитра выступил Андреа Коломбо. Матч закончился со счётом 1:1.

Италия — Серия А . 17-й тур
27 декабря 2025, суббота. 20:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 1
Лацио
Рим
0:1 Весино – 80'     1:1 Дэвис – 90+5'    

Первый мяч в матче забил полузащитник «Лацио» Матиас Весино на 80-й минуте. В добавленное ко второму тайму время нападающий хозяев Кинан Дэвис сравнял счёт. В оставшееся время команды не отметились результативными действиями.

После 17 сыгранных матчей в чемпионате Италии «Удинезе» набрал 22 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. «Лацио» располагается на восьмой строчке, у команды в активе 24 очка.

В следующем туре «Лацио» на своём поле примет «Наполи» 4 января, а «Удинезе» на день раньше на выезде сыграет с «Комо».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Пиза» — «Ювентус»: прогноз на матч чемпионата Италии
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android