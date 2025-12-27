«Удинезе» в добавленное время вырвал ничью в матче 17-го тура Серии А с «Лацио»

Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Блюэнерджи» (Удине, Италия). В качестве главного арбитра выступил Андреа Коломбо. Матч закончился со счётом 1:1.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Лацио» Матиас Весино на 80-й минуте. В добавленное ко второму тайму время нападающий хозяев Кинан Дэвис сравнял счёт. В оставшееся время команды не отметились результативными действиями.

После 17 сыгранных матчей в чемпионате Италии «Удинезе» набрал 22 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. «Лацио» располагается на восьмой строчке, у команды в активе 24 очка.

В следующем туре «Лацио» на своём поле примет «Наполи» 4 января, а «Удинезе» на день раньше на выезде сыграет с «Комо».