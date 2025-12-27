Скидки
«Вулверхэмптон» установил антирекорд элитного английского дивизиона

«Вулверхэмптон» со счётом 1:2 уступил «Ливерпулю» в матче 18-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «волки» набрали лишь два очка после 18 туров чемпионата Англии, тем самым установив антирекорд высшего дивизиона первенства страны по этому показателю на данном отрезке соревнования. Об этом сообщает Squawka.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Гравенберх – 41'     2:0 Вирц – 42'     2:1 Буэно – 51'    

Помимо этого, «Вулверхэмптон» стал первой за 123 года командой элитного английского дивизиона, которая в 18 стартовых матчах чемпионата не одержала ни одной победы.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги на счету «Вулверхэмптона», замыкающего турнирную таблицу АПЛ, нет ни одной победы, две ничьих и 16 поражений.

