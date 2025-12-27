Скидки
Капитан «Ливерпуля» ван Дейк прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном»

Капитан «Ливерпуля» ван Дейк прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном»
Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался после победы в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Гравенберх – 41'     2:0 Вирц – 42'     2:1 Буэно – 51'    

«Тяжело ли складывалась игра? Да, безусловно. Думаю, к сожалению, мы пропустили гол довольно рано [во втором тайме], и это дало им большой импульс и возможность продолжить в том же духе. Думаю, мы очень хорошо сыграли в первом тайме и забили два хороших гола. Владея мячом, мы были хороши, в обороне – надёжны, и у нас не было проблем. Очевидно, что во втором тайме они стали оказывать гораздо больше давления, и нам нужно было стараться делать то же самое, что мы и говорили в перерыве.

К сожалению, нам это не удалось, но, очевидно, это также отчасти заслуга «Вулверхэмптона». В целом мы нашли способ победить, и это ключевой момент, особенно в этом сезоне и в тот момент, когда у нас много травм и отсутствуют игроки. Это не оправдание для второго тайма, но, очевидно, хорошо, что мы одержали победу, она очень важна», – приводит слова ван Дейка сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды 32 набранных очка в 18 матчах. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 10 очков.

